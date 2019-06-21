Украинский политолог назвал главное поражение Зеленского

При этом, по словам эксперта, у новоизбранного президента Незалежной есть ряд несомненных достижений.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не выразил позицию по многим главным вопросам, и это является его основным поражением, сказал в эфире телеканала "112. Украина" политический эксперт Руслан Бортник.

— Главное его (Зеленского. — Прим. Лайфа) поражение и главный факт, вызывающий недовольство сегодня, — то, что президент публично отсутствует во многих ключевых вопросах. Нет позиции президента по тарифам, миру, борьбе с коррупцией. Президент должен уже чётко сказать свою позицию по данным вопросам, и это огромная проблема, — сказал эксперт.

При этом, по словам политолога, у новоизбранного украинского лидера есть ряд несомненных достижений. Среди них Бортник назвал "мирную и бескровную", хоть и не бесконфликтную, передачу власти. При этом эксперт считает мелочами кадровые изменения и трения с украинским парламентом.

Напомним, вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов не согласились с данным решением и пытались обжаловать его в Конституционном суде. Однако в четверг КС признал конституционным указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов.

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