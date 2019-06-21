Минприроды предложило уменьшать потребление пластика на 10–20% ежегодно

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10–20%, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин РИА "Новости".
В начале мая Кобылкин рассказал, что в Минприроды собираются запретить продавать одноразовую посуду из пластика. Глава Минпромторга России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил что запрет в отношении пластиковой продукции необходимо начинать с пластиковых пакетов.
— Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее, — заявил Кобылкин.
По его словам, для безвредного отказа от пластика необходимо постепенное сокращение — по 10-20% в год.
— К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем, — отметил министр.
Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться с Общественной палатой России и экспертным сообществом.
Кроме того, по словам Кобылкина, есть возможность сделать пластик разлагаемым. Например, используя крахмал. Также существует химический способ переработки, который разлагает пластик за короткий промежуток времени.
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