Минприроды предложило уменьшать потребление пластика на 10–20% ежегодно

Таким образом можно минимизировать ущерб для экономического сектора государства.

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10–20%, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин РИА "Новости".

В начале мая Кобылкин рассказал, что в Минприроды собираются запретить продавать одноразовую посуду из пластика. Глава Минпромторга России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил что запрет в отношении пластиковой продукции необходимо начинать с пластиковых пакетов.

— Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее, — заявил Кобылкин.

По его словам, для безвредного отказа от пластика необходимо постепенное сокращение — по 10-20% в год.

— К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем, — отметил министр.

Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться с Общественной палатой России и экспертным сообществом.

Кроме того, по словам Кобылкина, есть возможность сделать пластик разлагаемым. Например, используя крахмал. Также существует химический способ переработки, который разлагает пластик за короткий промежуток времени.

Ранее в WWF рассказали, сколько граммов пластика попадает в организм человека каждую неделю.