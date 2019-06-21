"Дети" Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение у британцев

Едва ли что-то может сравниться с любовью британцев к монаршей семье, однако в этот раз в адрес королевичей сыпались отнюдь не добрые пожелания, и виной тому сувениры. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Причиной народных волнений оказалась керамическая продукция фирмы Royal Doulton, которая занимается выпуском подарочных сувениров. Изготовленная компанией статуэтка с изображением герцогини Кембриджской с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой была нещадно раскритикована и признана "невероятно уродливой".

Одной из первых высказала своё недовольство внешним видом статуэтки пользовательница Амелия Перрин, судя по всему, купившая себе сувенир.

sometimes TK Maxx out-TK Maxxes itself. £60. arguably the worst thing i’ve ever laid eyes upon pic.twitter.com/5yjoyp4sWJ — Cardi BTEC (@amelia_perrin) 18 июня 2019 г.

— 60 фунтов. Возможно это худшее, что я когда-либо видела, — говорится в подписи к публикации.

— В этих статуэтках определённо заперты души, — сыронизировал @gitagovinda.

— Я почти уверен, что они будут преследовать меня в ночных кошмарах, — добавил @Jymography.

При этом отмечается, что за основу фигурки была взята рождественская открытка с изображением Кейт и Уильяма, выпущенная в 2015 году.

Правда, в отличие от оригинала, на воплощённой в керамике королевской семье сам принц Уильям почему-то отсутствует, а лица детей едва ли можно определить, если не знать, что это они.

Ещё один пункт народного непонимания возник из-за младшего сына в семье Уильяма, принца Луи, который попросту отсутствует, поскольку появился на свет лишь в 2018 году, тогда как фотография была сделана задолго до этого. Главный вопрос к скульптору — почему он не взял более поздние фото семьи.

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