Туристов унесло ветром на воздушном шаре в горы Египта

В Египте из-за сильного ветра унесло воздушный шар с туристами, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на государственное Министерство гражданской авиации.

Происшествие случилось утром в четверг, 20 июня. В шаре находилось 11 туристов, которые поднялись в воздух над храмами, расположенными недалеко от города Луксор.

Во время полёта сильный ветер унёс людей в гористую местность. На борту находились пятеро туристов из Китая, четверо — из Индии, один британец, а также пилот из Египта.

В результате шар благополучно приземлился, путешественники не пострадали.

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