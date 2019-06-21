Британка случайно обнаружила опасную болезнь у сына, играя со стетоскопом

У подростка выявили коарктацию аорты — сильное сужение сосуда с двух сантиметров до менее чем четырёх миллиметров.

Подросток из Великобритании в шутку попросил мать-врача послушать его стетоскопом и узнал, что имеет смертельно опасную болезнь, рассказывает Daily Mail со ссылкой на семью.

По данным издания, в 2016 году 13-летний Джордж Эшби зашёл к своей матери Амелии Барнетт на работу в больницу, где попросил "просто так" послушать сердца друг друга стетоскопом. В тот момент женщина услышала громкий сердечный шум и назначила сыну дальнейшее обследование.

Обратившись к семейному врачу, британка выяснила, что у её сына была коарктация аорты — сосуд сузился с двух сантиметров до менее чем четырёх миллиметров. Сейчас аорту Джорджа расширили до 13 миллиметров, однако ему может потребоваться ещё одна операция.

— Нам очень повезло, что я тогда послушала сердце Джорджа. Возможно, именно это спасло ему жизнь. Он бы умер в течение года, — отметила Барнетт.

Сейчас уже 16-летний Джордж регулярно проверяет своё сердце, и, кроме боли в ногах, других проблем с самочувствием у него не наблюдается.

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