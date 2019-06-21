На Украине боятся, что последствия потери газовой трубы будут хуже дефолта

Украина в этом году может остаться без газотранспортной системы (ГТС), и в этом случае её ожидает "югославский сценарий", уверен бывший министр транспорта Евгений Червоненко. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

Червоненко пояснил, что в 2019 году перед Киевом встали серьёзные вызовы, которые могут привести не только к полному дефолту.

— У нас в этом году $16 млрд выплат и судьба трубы. Не хочу стать пророком, однако если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-нибудь инвестору, то нас ждёт югославский вариант, — считает Червоненко.

Также опасения бывшего главы транспортного ведомства вызвали избирательные списки Верховной рады Украины, выборы в которую состоятся через месяц. По словам Червоненко, он видит непрофессиональность и неготовность команды, которая может занять место старого состава парламента.

— Они не готовы играть в большую политику, где нет пощады, а цена — жизни людей, — резюмировал бывший министр.

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