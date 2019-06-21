Названы города, куда отправятся отдыхать российские школьники этим летом

По данным специалистов, провести отпуск в России намерены 63% семей с детьми, что на 2% меньше, чем годом ранее.

В нынешнем сезоне самым популярным направлением для путешествий школьников стал Крым, а на зарубежном направлении — Болгария. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала Biletix.

Для отдыха детей от 7 до 17 лет часто выбирают Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик, а также греческие Салоники, испанскую Барселону, столицу Армении Ереван и столицу Грузии Тбилиси.

При этом самый высокий спрос на школьные путешествия наблюдался для авиабилетов по маршрутам Тюмень — Симферополь, Челябинск — Минеральные воды, Калуга — Краснодар, Волгоград — Краснодар и Челябинск — Санкт-Петербург. А из заграничных — Тбилиси, Анталья, Нячанг и острова Родос и Сицилия.

Отмечается, что количество желающих проводить летний отдых в России снизилось на 2% относительно показателя прошлого года, однако в целом такой вариант выбрали 63% семей с детьми.

При этом стоимость перелётов внутри страны для школьников приблизительно осталась на прошлогоднем уровне — 12 600. В то же время заграничные перелёты упали в стоимости на 11% — их стоимость в среднем составляет 20 500 рублей.

Также увеличилась и глубина бронирования — срок, за который совершается заказ билетов. В прошлом году он составлял 52 дня, в этом — 76 дней.

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