СМИ: США предупредили Иран о возможном ударе

Через Оман в Тегеран передали предложение начать переговоры и заверили, что войны не хотят.

Президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о том, что Штаты планируют нанести удар по этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Тегеране.

Сообщается, что Белый дом потребовал от властей Ирана в отведённый им срок начать переговоры с США. Тегеран же в свою очередь заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. Предупреждение от Трампа было передано через Оман.

По словам источника агентства, Трам заявил, что против войны с Ираном, хочет переговоров.

— Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему [аятолле Али Хаменеи] для принятия решения, — сообщил другой иранский источник.

Напомним, Иран накануне ночью сбил американский разведывательный беспилотник. В Тегеране уверяют, что тот находился в воздушном пространстве страны. США же утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Трамп уже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.