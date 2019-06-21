Мать похищенного отшельником мальчика рассказала Лайфу о "диком кошмаре" ребёнка

Мишу обнаружили босым и мокрым. Он рассказывает, что только пил и ел некий мусор.

Жители Челябинска Светлана и Евгений Лыковы — родители найденного пятилетнего Миши — дали Лайфу первое интервью после того, как следствие разрешило это делать.

Напомним, мальчика 9 июня выкрал его биологический отец, также челябинец Максим Белов. Мужчина увёз ребёнка в лес, чтобы воспитать как отшельника, так как является последователем секты, отрицающей все блага цивилизации.

Мама и отчим Миши рассказали, что ребёнка нашли в Пензенской области в лесу рядом с болотом. Отец-отшельник успел скрыться. Мишу нашли босым, он находился в шоковом состоянии. Домой его привезли мокрым, искусанным комарами.

— Ребёнок вернулся весь искусанный. Когда папа его забирал, он был мокрый, без обуви. Он был в диком кошмаре. Он от папы не отходит, от меня не отходит, — поделилась с Лайфом мама мальчика.

Женщина отметила, что, по рассказам Миши, ему только давали пить и кормили неким мусором.

— Он говорит, что ему давали только пить. Я у него спрашиваю: "Что ты кушал?" Он отвечает: "Я кушал мусор". Я пытаюсь понять, что он имеет в виду под мусором, — рассказала Светлана.

Ребёнок уже приходит в нормальное состояние — играет, активно общается с родителями. Обрадовался, когда увидел свою маленькую сестрёнку.