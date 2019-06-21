В МВД планируют создать подразделение по контролю за наркополицейскими

В МВД РФ планируют создать подразделение по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это поручение было дано министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым по итогам прямой линии с президентом.

— Поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатного управления МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений, — сообщила Волк.

В обязанности подразделения будут входить обнаружение и пресечение "нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков".

Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы "больше было случаев" как с Иваном Голуновым. Того обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако позже сняли все обвинения, заявив, что никакого преступления не было.