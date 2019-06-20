Путин впервые прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в попытке сбыта наркотиков, а позже сняли все обвинения и отпустили на свободу.

— Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было таких случаев, как с этим журналистом. Там, кстати, генералы были уволены. Нужно создать отдельное направление во внутренней безопасности МВД. И ФСБ нужно этим заниматься, — сказал президент России.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Но 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста. СКР намерен установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы". Самого Голунова следствие уже привлекло как свидетеля.