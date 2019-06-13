Путин уволил двух генералов из-за дела Голунова

Речь идёт о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Юрии Девяткине.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова. Лидер страны подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Были уволены генерал-майор полиции Юрий Девяткин, он же начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве, и Андрей Пучков — глава столичного УВД по ЗАО.

Как уже сообщал Лайф, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев после завершения дела Ивана Голунова попросил президента РФ уволить двух сотрудников внутренних дел.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. В итоге 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично сообщил, что дело корреспондента закрыто, после чего его отпустили на свободу.