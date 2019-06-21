Поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

В погрануправлении региона считают, что в ближайшее время данная тенденция сохранится.

С начала лета число украинских туристов, отправляющихся на отдых в Крым, увеличилось вдвое — с 5,2 тысячи человек в сутки до 11 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

— Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тысяч лиц и до полутора тысяч автомобилей, — уточнили в управлении.

Для сравнения, в марте 2019 года за сутки через российскую границу проходило около 5,2 тысячи украинцев и проезжало порядка 800 автомобилей. В погрануправлении считают, что рост пассажирского и транспортного потока на полуостров продолжится.

Ранее Лайф сообщал, что в майские праздники на крымской границе пришлось усиливать охрану: поток украинских туристов увеличился в несколько раз.