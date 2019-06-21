Отец покусанных и побитых детей обвинил во всём соседку с автоматом

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП. По предварительной версии, мать малышей периодически физически их наказывала.

Сергей Милютин, отец двух мальчиков, которых со следами укусов и побоев доставили в детскую больницу № 5 Санкт-Петербурга, неожиданно обвинил в случившемся свою соседку.

По сбивчивым словам мужчины, травмы детям нанесла женщина с автоматом, которая якобы напала на его жену с детьми.

— Автомат я не разглядел, боевой он или нет, потому что её сын залил меня баллоном, — рассказал Лайфу Сергей.

Как утверждает Милютин, соседка повела себя так агрессивно, потому что недовольна тем, что её муж помогает ему с ремонтом.

Впрочем, по данным Лайфа, в полицию позвонили соседи семьи и сообщили о громко плачущих детях. На место сразу выехал участковый. Мальчиков и их мать привезли в отделение. Когда у малышей увидели следы укусов и побоев, их сразу отвезли в больницу.

Позже полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Старший мальчик смог рассказать, что мама его била из-за того, что он много кушает.