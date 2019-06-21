Трамп объяснил, почему отменил приказ нанести удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты готовы были нанести удары по трём объектам в Иране. Однако за десять минут до бомбёжки он отменил приказ.

— Вчера вечером мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. "Сто пятьдесят человек, сэр", — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил, — написал он в Twitter.

Он добавил, что такой ответ Вашингтона Тегерану стал бы "непропорциональным". Американский лидер также заявил, что Штаты не позволят Ирану приобрести ядерное оружие.

Напомним, Иран сбил американский разведывательный беспилотник. В Тегеране уверяют, что тот находился в воздушном пространстве страны. США же утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Трамп уже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.