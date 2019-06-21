Объявился "настоящий" владелец миллиардов полковника Захарченко

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Владимир Разгонов. Кадр видео YouTube

По словам претендента на богатства осуждённого, он "во всех судах РФ" настаивал на возврате кровных, но безрезультатно.

Супруг сводной сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко предъявил права на миллиарды осуждённого на 13 лет колонии родственника. Владимир Разгонов заявил, что конфискованные в ходе обысков деньги заработал он лично.

— Я являюсь собственником денежных средств в сумме $124 млн 84 тысяч 273 долларов, 1 млн 271 тысячи 220, 342 млн 285 тысяч рублей, которые 8 сентября 2016 года СКР без проверки на причастность к преступлению, без каких-либо оснований вынес из квартиры моей жены, — заявил он.

По словам претендента на богатства Захарченко, он "во всех судах РФ" настаивал на возврате кровных, но безрезультатно. Сейчас он обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться справедливости.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Напомним, в 2016 году в квартирах, принадлежащих членам семьи экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, было обнаружено валюты на 8,5 миллиарда рублей. В декабре 2017 года Никулинский районный суд Москвы постановил конфисковать данное имущество арестованного в доход государства. Перед заседанием Разгонов предположил, что миллиарды Захарченко могут принадлежать лично ему.

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