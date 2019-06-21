Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Ранее Тегеран представил обломки американского беспилотника, который 20 июня сбили военные в южной части страны.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики. В самолёте находилось 35 военнослужащих.

Ранее Иран представил обломки американского беспилотника, который 20 июня сбили военные в южной части страны. По словам иранских военных, беспилотник нарушил воздушную границу республики.

— Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали бы предупреждение американским террористическим силам, — передаёт агентство Tasnim слова Хаджизаде.

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент со сбитым беспилотником "очень большой ошибкой Ирана". Позже он предположил, что такое решение иранские военные приняли по ошибке, а не преднамеренно.

Ранее Лайф сообщал, что США предупредили Иран о возможном ударе.