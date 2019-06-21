В Совфеде назвали потери Грузии из-за прекращения авиасообщения с Россией

Из-за прекращения авиасообщения с Россией Грузия потеряла "огромное" число туристов, планировавших отдых на её курортах, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров РИА "Новости".
— К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей, — сказал сенатор.
В результате, по словам Джабарова, Грузия потеряла значительное число россиян — "потенциальных туристов".
Напомним, из-за демонстраций в Грузии Россия была вынуждена прекратить авиасообщение с этой страной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие меры вводятся для обеспечения безопасности граждан.
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