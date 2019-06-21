Песков назвал вынужденной мерой прекращение авиасообщения с Грузией

Указ президента России Владимира Путина насчёт Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских акций в Тбилиси, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности граждан РФ на фоне экстремистских действий, которые сейчас имеют место быть в Грузии, — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Напомним, сегодня Путин подписал указ, согласно которому запрещаются пассажирские полёты в Грузию.

Ранее МИД России рекомендовал согражданам не ездить в Грузию из-за беспорядков.

Напомним, 20 июня радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента, где должна была пройти встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции возмутило, что российскому делегату предложили место спикера Парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиция была вынуждена принять силовые меры. В итоге пострадало 240 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал передёргиванием ситуации попытки возложить на Москву ответственность за беспорядки в грузинской столице.