Полиция обыскала дом Бориса Джонсона, откуда доносились женские крики

Бдительные соседи фаворита в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали к нему в квартиру полицию после того, как услышали доносящиеся оттуда женские крики. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает соседка политика, в районе полуночи она не очень разборчиво, но всё же слышала крики "Отстань от меня!" и "Убирайся из моей квартиры!", доносящиеся через стену из жилища соседей. После этого были слышны грохот и звуки разбитой посуды. По её словам, она знала, кто живёт рядом, и стала переживать за "благополучие соседки".

Кто именно позвонил в полицию, не сообщается, но кричащей женщиной действительно оказалась 31-летняя возлюбленная одного из ключевых в эти дни политиков Великобритании — Бориса Джонсона — Кэрри Саймондс. В ходе проверки записей с камер наблюдения было выяснено, что потенциальный премьер пролил вино на диван, из-за чего и начался семейный скандал, который продолжался около десяти минут и, судя по всему, сопровождался битьём посуды.

Тщательно проверив помещение и ещё раз убедившись, что женщине ничего не угрожает, стражи порядка, прибывшие на патрульной машине и микроавтобусе, поспешили удалиться, оставив пару с мыслями о грядущем противостоянии с главой МИД страны Джереми Хантом за кресло премьер-министра.