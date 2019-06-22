"Укрэнерго" предупредило о возможных отключениях электричества на Украине

"Укрэнерго" предупредило жителей Украины о возможных отключениях электроэнергии, поскольку может не справиться с высокой нагрузкой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. ... В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому привели погодные условия и рекордные для Украины температурные показатели. Также усугубляющим фактором стал вывод в аварийный ремонт нескольких блоков ТЭС и отсутствие угля на резервных объектах.

— При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях, в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация, — следует из сообщения.

Отмечается, что на данный момент энергетикам удаётся поддерживать функционирование всех систем и подачу энергии населению, однако если ситуация продолжит развиваться в таком же русле, то у компании "не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме".

Ранее Лайф сообщал, что Украину может постичь "югославский сценарий", если страна останется без газотранспортной системы (ГТС).