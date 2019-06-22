Четыре человека погибли в результате вооружённой атаки в Мексике

Одна из перестрелок продолжалась около часа, власти привлекли вертолёты и 300 сотрудников полиции.

В результате сразу четырёх атак на сотрудников прокуратуры, произошедших в пятницу, 21 июня, погибли четыре человека в мексиканском штате Халиско, сообщает Excelsior.

По данным портала, в результате столкновений погибли два сотрудника местной полиции и два нападавших, ещё двое получили ранения. Кроме того, полиция задержала троих нападавших и доставила их в прокуратуру.

Нападения на сотрудников прокуратуры произошли практически одновременно в муниципалитетах Сапопан и Тлахомулько. Одна из атак продолжалась около часа, властям пришлось задействовать вертолёты и около 300 сотрудников полиции и армии для подавления огня преступников.

В штате Халиско нередко происходят нападения на сотрудников правоохранительных органов или мирных жителей. Так, недавно стало известно о похищении и убийстве студентов из США.