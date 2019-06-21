В Мексике похитили и убили студентов из США

Оба потерпевших учились на медицинском факультете Автономного университета Гвадалахары.

В мексиканском штате Халиско в городе Гвадалахара произошли похищение одного и убийство другого студента из США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную прокуратуру.

По данным прокурора Херардо Октавио Солиса, инцидент произошёл 15 июня. Оба студента медицинского факультета Автономного университета Гвадалахары имели мексиканские корни, однако являлись гражданами США и родились в Калифорнии.

Одного из студентов избили, а затем застрелили недалеко от бара в Гвадалахаре, оттуда же похитили и второго. По предположению властей, потерпевшие знали друг друга и часто посещали данное развлекательное заведение.

В последние несколько лет Мексику захлестнула волна насилия. Так, несколько дней назад неизвестные обстреляли машину депутата, на прошлой неделе была убита журналистка.