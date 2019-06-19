В Мексике обстреляли автомобиль депутата, она получила ранение

В Мексике неизвестные вооружённые люди обстреляли автомобиль с находившимся внутри депутатом Законодательного собрания Эрикой Сарагосой. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата Морелос.

— На месте происшествия было найдено 12 гильз от боеприпасов калибра 9 мм, они были переданы экспертам для изучения, — говорится в сообщении ведомства. Данных о мотивах покушения пока не поступало.

По данным испанских СМИ, ссылающихся на источники во властных структурах, в автомобиль попало 19 пуль. Сама женщина получила огнестрельное ранение и находится в больнице.

В последние несколько лет в Мексике царит разгул насилия: так, неделю назад в стране убили журналистку, в мае 9 человек погибли при столкновении преступных группировок, в том же месяце был убит глава одного из муниципалитетов. По официальным данным сотрудников правопорядка, в стране погибло 8,73 тысячи человек в период с января по март этого года.