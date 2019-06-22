Стало известно, во сколько россиянкам обойдётся "пляжный набор"

В минимальный перечень вещей для поездки на море входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки.

Затраты россиянок на минимально необходимый набор вещей для отдыха на пляже за год снизились на 5% и составили 5,5 тысячи рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование оператора данных "Платформа ОФД".

В минимальный набор вещей для поездки на море входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки.

По данным аналитиков, средняя стоимость шорт осталась неизменной с прошлого года (1,22 тысячи рублей), цена футболок выросла на 2% (750 рублей), купальников — снизилась на 3% (1,34 тысячи рублей), босоножек — упала на 17% (1,44 тысячи рублей), крема для загара — опустилась на 9% (215 рублей), солнцезащитных очков — на 11% (585 рублей).

— Таким образом, если считать указанные топ-товары в качестве минимального набора на пляжный отдых, то стоимость такого "пляжного набора" за год снизилась на 5%, опустившись до уровня 5,55 тысячи рублей, — подчеркнули эксперты.

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