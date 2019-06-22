В США поймали рыбу-мутанта возрастом в 100 лет

Внешне она очень напоминает гигантскую золотую рыбку весом в 14 килограммов и длиною около метра.

В американском штате Миннесота была найдена рыба, возраст которой составляет около 100 лет, сообщает Daily Mail.

33-летний Джейсон Фугейт на одном из местных озёр выловил гигантскую рыбу необычного оранжевого окраса, которая относится к виду большеротых буффало. Фугейт не нашёл информации о рыбе и обратился к биологу.

Он изучил животное и пришёл к выводу, что этой особи около 100 лет. Биолог предположил, что цвет рыбы мог стать следствием возраста или генетической мутации. Внешне она очень напоминает гигантскую золотую рыбку весом в 14 килограммов и длиною около метра.

— Я никогда не видел ничего подобного. Окрас рыбы действительно поразил меня, хотя я наблюдал за тысячами большеротых рыб буффало за последние девять лет, — сказал биолог.

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