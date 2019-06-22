Биткоин вернулся к прошлогоднему курсу в $10 тысяч

Однако, по мнению экспертов, это явление носит скорее спекулятивный характер, что не исключает возможное падение в будущем.

Далеко не единственная, но самая популярная криптовалюта мира, биткоин, утром субботы вернула себе позиции мая 2018 года и преодолела отметку в десять тысяч долларов, следует из данных торгов.

Как отмечается на портале CoinMarketCap, по состоянию на 08:00 мск средняя стоимость валюты на более чем 20 биржах составляет 10 725 долларов и демонстрирует рост в 10,39%.

Однако, по мнению экспертов, позитивный курс и рост криптовалюты пока связан лишь исключительно со спекулятивными интересами игроков бирж и новостью о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra, которая в теории окажет позитивное влияние на криптоэкономику, хотя прямого обмена между валютами не существует.

— Наличие такого платёжного средства, как Libra, может значительно укрепить криптоэкономику, так как неофициальные способы обмена наверняка найдутся. Тем не менее пока ещё Libra находится на стадии запуска, поэтому рост этот пока спекулятивный и рынок может легко пойти вниз, — приводит РИА "Новости" слова члена Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова.

Ранее Лайф сообщал, что американская компания Facebook в 2020 году планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra, основанную на технологии блокчейн, и которая будет доступна в Facebook Messenger, WhatsApp и автономном приложении.