Во Владивостоке устроили перестрелку "в стиле 90-х"

В результате пострадали двое мужчин — один получил пулю в ногу, второго ранили в голову.

Разборки в стиле 90-х произошли на парковке кинотеатра "Галактика" во Владивостоке. Проходило всё как в лихих — стрельба из автомата, погоня, драка. Подробности Лайфу рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Перестрелку зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что у ТЦ тормозит Toyota Vitz и оттуда выходят двое мужчин. Неожиданно из припаркованной Toyota Crown выходит компания вооружённых мужчин и начинает стрелять. При этом злоумышленник с автоматом ранит одного из оппонентов и бросается за убегающей жертвой.

В результате разборок в стиле лихих 90-х были ранены двое мужчин 30 и 24 лет. Один получил пулю в ногу, второго ранили в голову. Стрелок задержан. Им оказался 30-летний местный житель.

Сегодня ночью Лайф рассказывал о перестрелке в Мексике. Там всё закончилось куда более плачевно — погибли четверо.