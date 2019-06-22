Путин заявил, что российский флаг над Курилами не будет спущен

Глава государства рассказал, что на Дальнем Востоке планируется реализация масштабных проектов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский флаг над Курильскими островами не будет спущен. Территориальные претензии Японии глава государства прокомментировал в интервью Сергею Брилёву в эфире телеканала "Россия 1".

Путин рассказал о планах реализовать большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, и развивать инфраструктуру в регионе. Он отметил, что недавно там открылся аэропорт. Брилёв напомнил, что тогда на церемонии российский флаг поднимали дети, и спросил, не придётся ли его спускать.

— Ну нет. Таких планов у нас нет, — ответил глава государства.

Напомним, что из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией.