Путин заявил, что российский флаг над Курилами не будет спущен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский флаг над Курильскими островами не будет спущен. Территориальные претензии Японии глава государства прокомментировал в интервью Сергею Брилёву в эфире телеканала "Россия 1".
Путин рассказал о планах реализовать большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, и развивать инфраструктуру в регионе. Он отметил, что недавно там открылся аэропорт. Брилёв напомнил, что тогда на церемонии российский флаг поднимали дети, и спросил, не придётся ли его спускать.
— Ну нет. Таких планов у нас нет, — ответил глава государства.
Напомним, что из-за претензий Токио на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор. Ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией.
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