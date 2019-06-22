В России на треть выросли продажи электромобилей с пробегом

В региональном рейтинге перепродаж экологически чистых автомобилей Москва заняла лишь шестое место.

В России в мае 2019 года перепродали на 33% больше электромобилей, чем за тот же месяц прошлого года. Всего было реализовано 247 таких машин. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Причём 227 из них приходится на модель Nissan Leaf. Кроме того, было перепродано шесть электрокаров LADA Ellada, шесть — Mitsubishi i-MiEV, четыре — BMW i3, два — Tesla S и по одному Renault Twizy и Tesla X.

Первое место в региональном рейтинге перепродаж заняла Иркутская область, где продали 38 экологически чистых автомобилей. Далее идёт Приморский край — здесь продали 24 электрокара. И на третьем месте — Краснодарский край, где реализовали 20 электромобилей. Москва в рейтинге заняла лишь шестую позицию, уступив Хабаровскому краю и Новосибирской области.

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