Валуев рассказал о своём страшном диагнозе

Депутат Госдумы РФ и экс-боксёр Николай Валуев рассказал, что уже несколько лет борется с доброкачественной опухолью головного мозга.
— Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение, — признался Валуев в передаче "Он и Она" на канале ТВЦ.
По словам депутата, он уже перенёс две операции, но они не помогли полностью избавиться от недуга. Спортсмен и по сей день продолжает лечение.
Опухоль мозга у Валуева обнаружили в 2010 году. Тогда он и принял решение закончить со спортивной карьерой.
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