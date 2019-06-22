Рогозин объяснил перенос запуска "Протона" нежеланием полагаться на авось

Он рассказал, что в "Роскосмосе" хотят прервать долгую череду лет с аварийными пусками.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что запуск ракеты-носителя "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесли, чтобы прервать тенденцию аварийности.

Глава корпорации уточнил, что замечания имелись к работе электросистемы космического аппарата.

— Лететь на авось... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас, — отметил он.

Рогозин отметил, что с 2006 года каждый год были аварии. Поэтому сейчас он дал команду максимально тщательно всё проверить.

Напомним, ранее корпорация "Роскосмос" перенесла запуск ракеты-носителя "Протон-М", который был запланирован на 21 июня.