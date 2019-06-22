СК возбудил дело после травмирования детей на аттракционе в "Сокольниках"

Главное Следственное управление СК России по Москве возбудило дело по факту травмирования детей, которое произошло после поломки аттракциона в столичном парке "Сокольники".
— С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении ведомства.
Как ранеее сообщал Лайф, дети выпали из кабинки аттракциона, когда тот остановился. У двоих диагностирован ушиб мягких тканей. У третьего — лёгкое сотрясение головного мозга.
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