Трамп намекнул, что хочет стать вечным президентом США

21 июня 2019 г.
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в "Твиттере", где дал понять читателям, что хотел бы оставаться во главе государства вечно.
В ролике на обложке журнала The Time появляются сообщения о победах Трампа на каждых президентских выборах в США. А в конце появляется надпись на английском языке "Трамп навсегда".
Напомним, ранее Трамп дал официальное заявление, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы президента США состоятся в 2020 году.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram