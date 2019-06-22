Трамп намекнул, что хочет стать вечным президентом США

Действующий лидер Штатов ранее уже объявлял, что баллотируется на второй президентский срок.

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в "Твиттере", где дал понять читателям, что хотел бы оставаться во главе государства вечно.

В ролике на обложке журнала The Time появляются сообщения о победах Трампа на каждых президентских выборах в США. А в конце появляется надпись на английском языке "Трамп навсегда".

Напомним, ранее Трамп дал официальное заявление, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы президента США состоятся в 2020 году.