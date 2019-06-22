Грузинские власти ответили на запрет полётов в страну

По их мнению, такая радикальная политическая повестка повредит интересам Москвы и Тбилиси.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе сообщил, что сейчас грузинские власти намерены получить детальную информацию от РФ о приостановке пассажирских авиасообщений, чтобы серьёзно проанализировать её и сделать выводы. После чего руководство страны даст более детальные комментарии по вопросу.

— Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьёзным вопросам, — передаёт ТАСС его слова.

В свою очередь, советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани заявил, что приостановка перелётов российских авиакомпаний в страну повредит отношениям двух государств.

— События, происходящие в последний период, указывают на то, что радикальная политическая повестка дня как на межгосударственном уровне, так и внутри страны равномерно вредит интересам обоих государств, — сообщил журналистам Чиковани.

Напомним, на фоне протестов в Грузии накануне президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским перевозчикам возить россиян в эту страну с 8 июля.