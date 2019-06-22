Зеленский призвал не допустить привыкания украинцев к войне

Украинский лидер напомнил, что Киев стал одним из первых городов СССР, подвергшихся бомбёжке.

Сегодня, в День памяти и скорби, который также отмечается на Украине, президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом делать всё, чтобы война не стала для следующих поколений привычным явлением жизни. Слова Зеленского публикует официальный сайт президента Украины.

— Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни, — высказался Владимир Зеленский, добавив, что война приносит только кровь и страдания.

В ночь на 22 июня во всех регионах России прошла акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби. В Москве у Музея Победы зажгли 1418 свечей — по одной в память о каждом дне Великой Отечественной войны. В Пензенской области открыли памятники солдатам, погибшим в госпиталях в годы ВОВ. Позднее президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.