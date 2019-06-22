Зеленский призвал не допустить привыкания украинцев к войне

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Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины.

Украинский лидер напомнил, что Киев стал одним из первых городов СССР, подвергшихся бомбёжке.

Сегодня, в День памяти и скорби, который также отмечается на Украине, президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом делать всё, чтобы война не стала для следующих поколений привычным явлением жизни. Слова Зеленского публикует официальный сайт президента Украины.

Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни, — высказался Владимир Зеленский, добавив, что война приносит только кровь и страдания.

В ночь на 22 июня во всех регионах России прошла акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби. В Москве у Музея Победы зажгли 1418 свечей — по одной в память о каждом дне Великой Отечественной войны. В Пензенской области открыли памятники солдатам, погибшим в госпиталях в годы ВОВ. Позднее президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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