МИД потребовал, чтобы в Грузии обеспечили безопасность российских журналистов

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Такое требование ведомство выдвинуло после попытки националистов напасть на съёмочную группу телеканала "Россия 24".

МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в этой стране.

Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такое требование российское внешнеполитическое ведомство выдвинуло после попытки националистов напасть на съёмочную группу телеканала "Россия 24" в Грузии.

Кроме того, российские дипломаты отметили, что в ходе массовых беспорядков в Тбилиси уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.

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