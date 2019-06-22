МИД потребовал, чтобы в Грузии обеспечили безопасность российских журналистов

Такое требование ведомство выдвинуло после попытки националистов напасть на съёмочную группу телеканала "Россия 24".

МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в этой стране.

— Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такое требование российское внешнеполитическое ведомство выдвинуло после попытки националистов напасть на съёмочную группу телеканала "Россия 24" в Грузии.

Кроме того, российские дипломаты отметили, что в ходе массовых беспорядков в Тбилиси уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.