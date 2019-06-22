Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%

Шаг бизнесменов восприняли как пиар и обвинили их в усугублении ситуации ради выгоды.

Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям. Об этом объявили владельцы данных заведений.

— Принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20% больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупировано 20% грузинских территорий, — заявили в "Езо".

При этом, чтобы попасть в заведение, туристам из РФ придётся пройти тестирование. Зайти позволят только тем, кто положительно ответит на вопрос, указанный на баннере перед входом: "Является ли Россия оккупантом?".

Владельцы кафе "Гарденс" выразили солидарность с коллегами из Тбилиси и тоже подняли цены на 20% для российских посетителей.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что бизнесмены просто пытаются пропиарить своё заведение. Владельцы кафе, по их мнению, ради сиюминутной выгоды усугубляют напряжённую ситуацию между странами.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции протеста. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.