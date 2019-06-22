Трамп: Сделаем Иран снова великим

Лидер США Дональд Трамп заявил, что хочет стать "лучшим другом" Ирана. По словам американского президента, он не допустит появления ядерного оружия у Исламской Республики. Он также отметил, что в случае принятия условий США Иран может снова стать богатой страной.
— Сделаем Иран снова великим, — цитирует Трампа SCMP.
Однако ранее Трамп пригрозил нанести удар и пообещал "невиданные прежде разрушения" после того, как иранские воздушные силы сбили американский беспилотник.
Напомним, слоган "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again) был центральным в его избирательной кампании в 2016 году.
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