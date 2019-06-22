Трамп: Сделаем Иран снова великим

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

В случае принятия условий США американский президент допустил возможность обогащения этой восточной страны.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что хочет стать "лучшим другом" Ирана. По словам американского президента, он не допустит появления ядерного оружия у Исламской Республики. Он также отметил, что в случае принятия условий США Иран может снова стать богатой страной.

Сделаем Иран снова великим, — цитирует Трампа SCMP.

Однако ранее Трамп пригрозил нанести удар и пообещал "невиданные прежде разрушения" после того, как иранские воздушные силы сбили американский беспилотник.

Напомним, слоган "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again) был центральным в его избирательной кампании в 2016 году.

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