Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны с США

В то же время американский лидер заявил, что совсем не желает такого сценария развития событий.

В случае начала военных действий Правительство Ирана столкнётся с "невиданными прежде разрушениями", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Я не ищу войны. И если это произойдёт, это будет невиданными прежде разрушениями. Но я не собираюсь этого делать, — приводит его слова телеканал NBC.

Иран накануне ночью сбил американский разведывательный беспилотник. В Тегеране уверяют, что тот находился в воздушном пространстве страны. США же утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Трамп уже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.

Позже командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что они могли сбить также и летевший рядом самолёт, но не стали этого делать, поскольку на его борту были люди, и ограничились показательной атакой дрона.