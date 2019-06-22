В ДНР при обстреле украинских силовиков пострадал ребёнок

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Горловке ДНР ранена девочка, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько в своём
— Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка, — написал Приходько.
Он уточнил, что ребёнок получил осколочное ранение передней поверхности правой голени.
Находящаяся в 40 километрах от Донецка Горловка расположена у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Так, несколько недель назад сообщалось об огне по району посёлка шахты Гагарина.
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