В ДНР при обстреле украинских силовиков пострадал ребёнок

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Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

13-летняя девочка получила осколочное ранение передней поверхности правой голени.

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Горловке ДНР ранена девочка, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Бессарабка. Ранена 13-летняя девочка, — написал Приходько.

Он уточнил, что ребёнок получил осколочное ранение передней поверхности правой голени.

Находящаяся в 40 километрах от Донецка Горловка расположена у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Так, несколько недель назад сообщалось об огне по району посёлка шахты Гагарина.

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