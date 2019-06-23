Georgian Airways собирается возить пассажиров в Москву через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена предложить российским туристам альтернативный маршрут из-за запрета на прямое сообщение с Россией, который начнёт действовать с 8 июля. Об этом перевозчик заявил в своём фейсбуке.

Авиакомпания введёт для пассажиров из РФ особый транзитный рейс через Армению. Воздушные судна будут летать по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва, отмечает авиакомпания.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления там российских депутатов на православном форуме. Вскоре протест перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию "врагом" и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент России Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля для обеспечения безопасности сограждан.