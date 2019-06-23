В Пензенской области три человека погибли при столкновении пяти машин

ДТП произошло в 6.30 мск на 661-м километре трассы М5 "Урал" в Бессоновском районе.

В Пензенской области в результате столкновения пяти автомобилей погибло три человека, ещё двое, в том числе шестилетний ребёнок, получили травмы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Пензенской области.

ДТП произошло в 6:30 мск на 661-м километре трассы М5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области.

По данным ведомства, столкнулись автомобили Datsun on-DO, Lexus, Toyota RAV4, ВАЗ-2112 и Volvo.

— В результате происшествия 38-летний водитель автомобиля Datsun и его пассажир, а также пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончались на месте, — говорится в сообщении.

Кроме того, 21-летняя девушка, ехавшая за рулём Toyota, и шестилетний ребёнок, находившийся в Datsun, получили травмы и доставлены в медучреждение.

Сейчас организована проверка, ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о ДТП в Красноярском крае, где двое детей с матерями погибли.