Ким Чен Ын получил "отличное" письмо от Трампа

Руководителю КНДР Ким Чен Ыну было доставлено личное письмо от президента США Дональда Трампа, об этом сообщает агентство Yonhap.

Детали письма не разглашаются, но сообщается, что, ознакомившись с его содержанием, северокорейский лидер назвал его "отличным".

Также, по его словам, он "высоко оценивает смелость президента Трампа" и всерьёз рассмотрит изложенное предложение.

Ранее Лайф сообщал, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о сотрудничестве ради "светлого будущего".