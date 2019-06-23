Соловьёв прокомментировал повышение цен для россиян в кафе Грузии

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Телеведущий Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Светлана Холявчук

Телеведущий Владимир Соловьёв оценил идею грузинских точек питания увеличить цены для российских туристов.

Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации, — написал он в своём твиттере.

Два грузинских кафе "Езо" в Тбилиси и "Гарденс" в Батуми решили повысить цены на меню для россиян на 20%. Таким образом владельцы заведений решили напомнить, что Россия якобы оккупировала 20% территорий Грузии. Кроме того, в общепите ввели так называемое тестирование — на входе задают вопрос, является ли Россия оккупантом. В случае положительного ответа россиянам разрешают зайти в кафе.

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