Соловьёв прокомментировал повышение цен для россиян в кафе Грузии

Телеведущий Владимир Соловьёв оценил идею грузинских точек питания увеличить цены для российских туристов.
Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации. https://t.co/ccQEUJ1cpE— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 22, 2019
— Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации, — написал он в своём .
Два грузинских кафе "Езо" в Тбилиси и "Гарденс" в Батуми решили повысить цены на меню для россиян на 20%. Таким образом владельцы заведений решили напомнить, что Россия якобы оккупировала 20% территорий Грузии. Кроме того, в общепите ввели так называемое тестирование — на входе задают вопрос, является ли Россия оккупантом. В случае положительного ответа россиянам разрешают зайти в кафе.
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