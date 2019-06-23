В Иране казнили шпиона ЦРУ

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, который сотрудничал с ЦРУ и шпионил в пользу США, сообщила судебная организация Вооружённых сил Ирана.

— Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в Министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, было приведено в исполнение, — говорится в сообщении организации.

Казнённый Джалял Хаджи Завар сотрудничал с ЦРУ в 2010–2011 годах. Его отстранили от службы в Министерстве обороны из-за обвинений в шпионаже в пользу США. По данным организации, при обыске в его квартире было найдено шпионское оборудование.

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