В "Укртрансгазе" заявили, что на июнь — август "газа нет"

Сообщается, что на 12 тендеров по поставкам сырья не зарегистрировался ни один участник.

Компания — оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщила о критически низком уровне запасов природного газа, из-за чего стране грозит "чрезвычайная ситуация государственного уровня".

— Запас газа в подземных хранилищах составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м. Несколько поставщиков готовы в июне — августе поставить "Укртрансгазу" 190 млн куб. м. При этом потребность в июне — августе составляет около 720 млн куб. м, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания не смогла провести 12 тендеров на закупку сырья в объёме 880 миллионов кубометров, поскольку ни один участник не зарегистрировался на участие в конкурсе по причине наличия у "Укртрансгаза" задолженностей по действующим контрактам в 4,1 миллиарда гривен (9,8 млрд рублей).

По этой причине, а также на основе отчёта МЧС страны "Укртрансгаз" заявляет о наличии предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации "государственного уровня". Отмечается, что также были проинформированы различные госорганы.

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