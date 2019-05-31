Депутат Рады предрёк трансформацию украинской ГТС в металлолом

Вадим Рабинович также отметил драконовские платёжки, разорение страны и миллиардные зарплаты у руководства "Нафтогаза".

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) перейдёт в разряд "металлолома" из-за отсутствия договора о транзите российского газа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

— Не подписан ключевой договор вообще с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто ещё три миллиарда [долларов] своих будем доплачивать. [Глава НАК "Нафтогаз" Андрей] Коболев сказал сегодня, что ему нужен миллиард дополнительно — [чтобы] закачать газ, — заявил он.

Согласно его словам, расходы на добычу дополнительных объёмов газа лягут на население Украины.

При этом Рабинович отмечает, что стране сопутствуют драконовские платёжки, разорение, срыв программы "2020" (подразумевающей рост собственной добычи газа на Украине до 20 млрд кубометров к 2020 году) и зарплаты в миллиарды у руководства "Нафтогаза".

Напомним, что с ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, вместо этого закачивая в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе, что обходится стране намного дороже прямых закупок у РФ.

Как ранее писал Лайф, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 1 января 2020 года, пока стороны не пришли к новому соглашению. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности России продлить контракт на основании действующего соглашения.

Этот же вопрос на встрече 22 марта обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Алексей Миллер и украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук. Вадим Рабинович также уже высказывался о последствиях от потери транзита российского газа.