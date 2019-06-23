На Марсе обнаружены признаки жизни

Специалисты NASA изучили данные марсохода Curiosity и нашли в атмосфере Марса большое количество метана, что может косвенно свидетельствовать о наличии на планете живых существ. Об этом информирует The New York Times.

Исследователи запросили с марсохода дополнительную информацию. Они хотят провести новые эксперименты, чтобы подтвердить наблюдения. Результаты исследований ожидаются 24 июня.

Учёные отмечают, что найденный метан был произведён недавно, так как солнечный свет и химические реакции его разрушают. Но они не исключают, что газ находился внутри планеты миллионы лет, а сейчас выходит через трещины.

В 2013 году марсоход уже обнаруживал метан в атмосфере Марса. Наблюдения, полученные сейчас, в три раза превышают уровень газа, который был зафиксирован шесть лет назад.

На Земле метан, как правило, производят живые организмы.

Учёные: Марсианский метан — результат деятельности бактерий