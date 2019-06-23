Джонсон на 22% опережает Ханта по уровню поддержки в местных советах

При этом 88% видят бывшего мэра Лондона будущим премьер-министром вне зависимости от своих предпочтений.

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон на 22% опережает другого кандидата, Джереми Ханта, по доле поддержки членов Консервативной партии. Об этом информирует газета Sunday Telegraph, которая приводит итоги опроса 510 членов советов.

Согласно исследованию, 61% консерваторов в местных органах власти поддерживают кандидатуру Джонсона. При этом 39% отдали предпочтение Ханту. Вне зависимости от личных предпочтений 88% респондентов видят экс-мэра Лондона будущим премьер-министром.

Среди опрошенных 83% убеждены, что новый премьер будет обязан вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября, а 80% считают, что страна должна прибегнуть к "жёсткому" выходу, то есть без сделки с властями ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов работать с любым премьер-министром Великобритании.